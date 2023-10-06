Як продовжити цвітіння хризантем до самих морозів: поради по догляду за осінніми рослинами

Як правильно доглядати хризантеми і продовжити їх цвітіння до морозів

Хризантеми — осінні квіти, які тішать око аж першого снігу та сильних морозів. Однак, як і будь-які рослини, щоб ці квіти росли пишними та здоровими, за ними потрібно доглядати та враховувати деякі правила при висадженні.

Хризантеми люблять сонячну сторону — висаджувати їх краще там, де буде достатньо денного світла та сонячних променів. Також не варто забувати про полив, пише uaportal.com.

Як і де висаджувати

Висаджуйте ці квіти в місці, де багато світла та простору, щоб вони могли вільно розростатися. Підживіть ґрунт під хризантеми дренованим компостом.

Слідкуйте за вологістю ґрунту

Хризантеми вимагають багато води, ґрунт під ними повинен постійно підживлюватися водою, тому не забувайте поливати. Тут дуже важливо врахувати, що поливати потрібно саме прикореневу зону, а не лити воду на квіти та листя.

Видаляємо зайве

Для більш естетичного вигляду та користі для рослини потрібно видаляти старі суцвіття. Обережно обрізайте відцвілі бутони, щоб більше енергії йшло на нові квітки, а не на утворення насіння. Це також покращить зовнішній вигляд куща.

Ножиці для обрізання

Для обрізання старих квіток краще використовувати ножиці, але слід стежити, щоб вони завжди були чистими. Зрізання забрудненими ножицями може сприяти передачі хвороб між рослинами та погіршити їхній вигляд.

Щоб продовжити цвітіння

Є кілька десятків сортів хризантем. Якщо висадити на ділянці більш ранні та пізні сорти, то вийде так, що відцвіли одні та зацвіли інші. Таким чином ви продовжите час цвітіння хризантем.

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