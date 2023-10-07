Категорично заборонено: названо добриво, що шкодить озимому часнику

У жодному разі не можна використовувати лише одне органічне добриво

При посадці озимого часнику слід бути уважним. Досвідчені городники знають, що не слід садити часник у неправильному місці та застосовувати певні органічні добрива.

Саме гній не рекомендується застосовувати при вирощуванні озимого, ні ярого часнику. Про це пише 24tv.

Чому не можна удобрювати озимий часник гноєм

Свіжий гній може призвести до накопичення нітратів та розвитку проблем на початкових етапах зростання часнику, що згодом може позначитися на якості врожаю. Крім того, часник віддає перевагу родючим, нейтральним грунтам. Гній знижує pH грунту і сильно збагачує його азотом.

При використанні такого добрива озимий часник може утворювати підземні цибулини з недорозвиненими зубчиками, що погано зберігаються. Якщо вашою метою є отримання якісного врожаю часнику, варто уникати використання гною як добрива.

Раніше ми писали, як врятувати пожовклий часник. Існує кілька причин, через які рослина може проявляти подібну "поведінку".