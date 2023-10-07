Насолоджуйтесь життям на повну котушку: ці знаки Зодіаку — справжні щасливчики жовтня

На них чекають успіхи, радість, підвищення та вирішення всіх проблем

Другий місяць осені 2023 року буде неймовірно вдалим для представників одразу семи знаків Зодіаку — і їм варто як слід насолодитися життям у цей період.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець, Близнюки, Рак, Стрілець, Козоріг та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на жовтень для усіх знаків Зодіаку.

Овнам випав Маг

Для Вас настав час експериментів і нововведень, — незабаром Ви зможете досягти успіхів і вирішити свої проблеми, якщо не побоитесь вдаватися до творчих та екстравагантних рішень.

Тільцям випала Трійка пентаклів

У Вас може добре йти робота та професійне зростання, може початися новий етап у житті, прийти визнання або статися підвищення.

Близнюкам випала Верховна жриця

Ця жриця обіцяє Вам приємні зміни найближчим часом — слухайте свій внутрішній голос, будьте уважні та доброчесні.

Ракам випала Імператриця

Для Вас настав період емоційного та матеріального процвітання. Просто розслабтеся і пливіть за течією, доля буде на Вашому боці.

Стрільцям випала Королева мечів

Ця Королева вміє добиватися свого, — слухайте свою інтуїцію, чекайте на досягнення і успіхи.

Козорогам випав Лицар кубків

На вас чекають приємні несподіванки, приємності та море романтичного настрою у жовтні.

Рибам випав Король кубків

Ця карта обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість — насолоджуйтеся жовтнем на повну. Також є шанс, що невдовзі Ви зустрінете когось особливого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у жовтні.