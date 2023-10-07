Холод їм не страшний: чотири розкішні квітки, які можна висаджувати у жовтні

У жовтні ще є можливість поповнити вашу палітру рослин

Восени квіткарі приступають до посадки цибулинних рослин. Але є чотири найбільш вдалі варіанти для вирощування в цей час, оскільки ці квіти є холодолюбними.

У жовтні можна висадити чотири квітки, які в майбутньому розфарбують вашу ділянку яскравими кольорами. Про це пише Express.

Гіацинт

Барвисті гіацинти цвітуть навесні. Мають ароматний солодкий запах. Прості у догляді, якщо отримують багато сонця і добре дренований ґрунт. Рекомендується садити гіацинти з вересня до жовтня, оскільки цибулинам необхідно пережити холодні зимові температури, щоб вийти зі стану спокою. Розміщуйте рослину на сонці або півтіні, квітам потрібно отримувати не менше шести годин сонячного світла в день.

Гіацинти

Крокус

Фіолетові, жовті та білі квіти прикрасять будь-який сад навесні й восени. Джерело нектару та пилку для комах у холодну погоду. Потребує мінімум уваги. Крокуси висаджують з вересня до листопада, а якщо погодні умови дозволяють, то й у грудні. Рослина любить піщанистий, добре дренований грунт. Краще вибирайте для квітів сонячне та відкрите місце в саду.

Крокуси

Нарцис

Яскраво-жовті квіти зростатимуть довгі роки без особливої уваги дачника. Деякі сорти цвітуть вже у січні й можуть продовжувати радувати цвітінням аж до літа. Рослина надає перевагу сонячному місцю з добре дренованим ґрунтом.

Нарциси

Алліум

Декоративна цибуля урізноманітнює палітру саду відтінками фіолетового, синього, білого та рожевого. Рослина живе до чотирьох років після посадки й має тривалий сезон цвітіння аж до літа. Садити аліум можна до середини осені, тому це відмінний вибір для жовтневих робіт у саду. Декоративна цибуля любить сонце, але зможе розвиватися і в півтіні. А ось зимових вітрів уникайте: садіть культуру біля стіни чи паркану.

Декоративна цибуля

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