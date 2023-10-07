Які квіти потрібно обрізати у жовтні: рослини зацвітуть пишніше та яскравіше

Не забудьте до настання морозів видалити зайві пагони у ваших квіток

В осінні місяці дачникам слід обрізати чагарники та квіти на ділянці. Трьом рослинам потрібна особлива увага, щоб у майбутньому вони радували вас пишним та яскравим цвітінням.

У жовтні рекомендується обрізати три популярні квітки. Про це йдеться у матеріалі Express із посиланням на досвідчених садівників.

Плетиста троянда

Такий сорт троянд цвіте на пагонах, вирощених тієї ж весни, тому можна вже зараз сміливо обрізати рослину. Видаліть пошкоджені нарости, а також старі гілки аж до рівня землі. Основні стебла слід розкласти віялом на однаковій відстані у горизонтальному положенні, прив’язавши до дроту або решітки. Тоді як бічні пагони, що ростуть від стебел, які дали цього року квіти, можна вкоротити до низького пенька або пари листя. Обрізаний кущ надійно закріпіть.

Партеноцисус

Ліаноподібній рослині потрібні нові пагони, підв’язані до опор, протягом перших двох вегетаційних періодів після посадки. Однак після того, як культура вкоренилася, її обрізають у будь-який час, починаючи з жовтня до кінця року. Старі рослини можна обрізати до бруньок на висоті близько 1 метра від землі.

Буддлея Давида

Розкішні квіти зазвичай обрізають навесні, тоді як в осінній період садівники можуть укоротити рослину наполовину. Така маніпуляція допоможе зберегти охайний зовнішній вигляд чагарника, а також запобігатиме розгойдування вітром.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти вирощують у жовтні. Чотири нескладні у догляді рослини додадуть фарб у ваш сад.