Що обов’язково потрібно зробити з трояндами у жовтні: багато дачників про це забувають

Щоб троянди залишилися здоровими, приділіть увагу прибиранню на ділянці

Напередодні зими дачники готують культури на ділянці до холодів. Особливу увагу потрібно приділити троянд, не забуваючи про один важливий момент.

Досвідчені квітникарі підкреслюють, що в жовтні треба обов’язково виконати одне просте завдання — позбутися сміття під кущами троянд. Про це йдеться у матеріалі Express.

Так, восени не можна забувати про прибирання сміття під кущами троянд. Проста маніпуляція, про яку не завжди пам’ятають садівники, має важливе значення для довгострокового здоров’я рослин.

Одна з найбільших помилок у догляді за трояндами восени — залишення листя та іншого сміття, що скупчилося навколо рослини. Пам’ятайте, що опале листя створює середовище, що сприяє розвитку хвороб.

Квітникарі повинні підтримувати чистоту навколо кореневої системи троянд. Заберіть сміття під трояндами восени, інакше є ризик дати притулок протягом зими шкідників, включаючи комах, а це, у свою чергу, може стати проблемою наступного року.

Крім того, восени потрібно встигнути обрізати кущі троянд. Раніше "Телеграф" розповідав, як це зробити без шкоди для рослини.