Як швидко перевірити якість води в колодязі: потрібно лише мийний засіб

Іноді чистота води з колодязя не буває абсолютною

Щоб не витрачати гроші на оплату платіжок за воду з крана, деякі з нас вважають за краще набирати необхідну для життя рідину в колодязі. Але як перевірити, чи безпечна вона для людей?

Багато хто знає, що вода з криниці іноді не відрізняється кристальною чистотою. Як пише ukr.media, найкращим варіантом стане лабораторна перевірка, але визначити якість води можна і самостійно і набагато бюджетніше. Стане в пригоді будь-який мийний засіб для посуду.

Як перевірити якість води з колодязя

Наповніть посудину водою зі свердловини або колодязя, а потім додайте невелику кількість мийного засобу. Візьміть чисту ложку і обережно перемішайте вміст посудини.

Якщо ви помітите, що піна утворюється в дуже невеликій кількості або взагалі не утворюється, це може свідчити про жорсткість води, що означає наявність у воді зайвої солі та лужних металів. Якщо ж піна утворюється і її багато, не варто турбуватися — якість води в нормі.

Раніше ми писали, що вчені назвали хижих бактерій кращими очищувачами води, ніж хлор. На перший погляд, вони безпечні для людини.