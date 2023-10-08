Без гарячої води та хімії: три ефективні способи відмити жир з посуду

Цей простий засіб допоможе відмити жир з посуду навіть в холодній воді

Ні для кого не секрет, що найкраще мити посуд у гарячій воді, адже вона легше розчиняє жир та знищує бактерії. Проте якщо такої можливості немає, існує кілька ефективних способів, що допоможуть зробити посуд чистим і в холодній воді.

Цими засобами користувалися іще наші бабусі, а їх безумовною перевагою є екологічність. Лайфхаками поділилися на порталі "Домашній блог".

Замочування та кип'ятіння

Дуже легко можна відмити жирний посуд просто замочивши його на кілька годин навіть у холодній воді. Якщо жир застарілий і це не допомагає – посудину можна прокип'ятити у каструлі, а коли вода вистигне, просто вимити.

Сіль

Відтерти жир з посуду допоможе звичайна кухонна сіль. Для цього необхідно невелику кількість насипати на дно посудини, додати трішки води та залишити на деякий час. Сіль розпушить пригорілий шар і його легко можна буде відтерти губкою. Соляний розчин також можна кип'ятити.

Цибуля, яблука, лимон

У цьому випадку овочі та фрукти не лише заміняють губку, але й створюють кисле середовище, що "роз'їдає" навіть застарілі плями. Варто натерти ними посудину та залишити на деяких час. Після цього потерти ще раз, зішкрябавши залишки горілого.

А щоб відмити стінки та дно великої пляшки від зеленого нальоту варто скористатися лайфхаками від "Телеграфа". За допомогою цих способів тара знову стане чистою.