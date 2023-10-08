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Навіщо білити дерева на зиму: про це не кожен садівник знає

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Осіння побілка важлива для здоров’я дерев
Осіння побілка важлива для здоров’я дерев. Фото Freepik

Побілка захищає кору дерев від температурних перепадів

Для підтримки захисту дерева рекомендується проводити їх побілку кілька разів на рік, але основним етапом вважається осіння. Цей процес найкраще виконувати у жовтні та листопаді. Весняну побілку (лютий-березень) та літню (червень-липень) варто проводити тільки для оновлення захисного шару.

Побілка — це метод, який допомагає захистити кору дерев від екстремальних температурних змін, морозобоїн, сонячних опіків та атак комах-шкідників. Про це пише ukr.media.

Як білити дерева восени

Перед тим як розпочати процес, важливо видалити всі сухі та уражені лишайником ділянки з кори. При цьому слід використовувати обережні інструменти, щоб уникнути пошкодження дерева.

Після очищення оброблені ділянки слід дезінфікувати з використанням 5% розчину залізного або мідного купоросу, або змішати сіль з мильним настоєм. Потім слід покрити оброблені ділянки для захисту садовим варом чи глиняною бовтанкою.

Необхідно покрити весь стовбур дерева побілкою, починаючи з його основи. Буде чудово, якщо ви зможете також охопити нижні скелетні гілки на половину їх довжини. Для цієї мети ви можете використати кисті з мочалки та їх синтетичні аналоги, флейцеві кисті або малярські валики. Як робочі матеріали підійдуть вапняні розчини, водоемульсійні фарби, акрилові фарби і навіть суміш глини з коров’яком.

Раніше ми писали, що посипати під деревом, щоб підвищити його зимостійкість. Цю процедуру можна провести до закінчення листопада.

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#Дерева #Сад