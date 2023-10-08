Як правильно доглядати за "чоловічим щастям": підгодуйте квітку одним овочем

Антуріум може довго тішити око в оселі

Один з найбільш чудово квітучих домашніх рослин — антуріум, відомий також як "чоловіче щастя", яке приносить у сім’ю добробут та достаток. Коли на антуріумі розкриваються прекрасні покривала-приквітки, він набуває надзвичайної чарівності.

Якщо антуріум давно не тішить вас цвітінням або цвітіння у нього дуже слабке, розгляньте можливість підгодувати його. Для цього вам знадобиться лише один помідор і трохи води. Антуріум дуже охоче відгукується на таку просту, натуральну підгодівлю, пише cpykami.

Рецепт підгодівлі для антуріума

Що потрібно:

1 помідор

1 л чистої води

блендер

Наріжте помідори на скибочки та додайте 0,5 літра води. Покладіть у блендер та перемішайте до отримання однорідної маси. Відфільтруйте, щоб позбутися шматочків. Розведіть 0,5 літра води, що залишилися, і використовуйте отримане добриво для поливу антуріума раз на 2-3 тижні. Він нагородить вас рясним та довгим цвітінням.

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