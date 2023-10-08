Утеплюємося до зими: який одяг вибрати та від яких речей краще відмовитись

Деякі матеріали категорично не підходять на зиму

До настання холодів залишилося не так багато часу, а це означає, що настав час задуматися про купівлю зимових речей. У цій справі головне правильно підібрати одяг, щоб не замерзнути. Увагу при виборі та покупці слід звертати одразу на кілька деталей.

"Телеграф" розповідає, як правильно утеплитися до зими та які речі краще не купувати на цей період. Декілька корисних порад допоможуть вам залишатися в теплі, коду за вікном бушуватимуть морози.

Головне правило

Багатошаровість одягу — це те, що допоможе вам взимку пережити холод і не замерзнути. Тобто, наприклад, у футболці та кардигані чи кофті вам буде тепліше, ніж в одному товстому светрі. Важливо, щоб перший шар прилягав до тіла.

Джинси — чи купувати на зиму, чи ні?

Цей вид одягу не зігріє вас взимку, навіть якщо йдеться про найщільніші джинси. У холодний період краще віддавати перевагу утепленим штанам або брюкам із тканини з додаванням вовни.

Рукавички чи рукавички?

Однозначно — рукавиці. Хоча вони не такі зручні, як рукавички, але якщо говорити про утеплення, то вони гріють набагато краще. Взимку краще все ж таки робити вибір у бік саме рукавичок.

Бавовна — брати чи ні?

Для зими бавовна – це поганий варіант. Він добре вбирає вологу, але в мороз це скоріше недолік. Краще вибирати мериносову шерсть, натуральний шовк чи синтетику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не дати замерзнути ногам у холод. Декілька простих порад допоможуть вам залишатися взимку в теплі.