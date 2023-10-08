Що посадити в саду, щоб равлики та слимаки не сунулися: ці рослини відлякають шкідників

Впоратися зі шкідниками можна без агресивних хімікатів

Шкідники – головний біль дачників. Однак слимаків та равликів можна відлякати від саду навіть без магазинних препаратів, а за допомогою натуральної альтернативи.

Варто звернути увагу на певні рослини, які відвалять від саду равликів та слимаків. Про це йдеться у матеріалі Express.

Так, допоможе у боротьбі зі слимаками та равликами багаторічна трав’яниста рослина Alchemilla mollis – манжетка м’яка. Листя, покриті волосками, дуже не подобаються черевноногим. Ще одна витривала квітка для відлякування слимаків – пенстемон. Шкідники уникатимуть гарний чагарник за всяку ціну. Наперстянка — не менш чудова рослина, що відлякує слимаків і равликів своїм "волосатим" листям.

Тоді як гортензія та лаванда ненависні шкідникам через ароматний запах. До того ж, ці квіти не тільки відвадять від дачної ділянки черевоногих, а й внесуть фарби у ваш сад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що садівники борються зі слимаками саморобним часниковим спреєм. Обробка ділянки вирішить проблему зі шкідниками, що важливо, ви обійдетесь без хімікатів.