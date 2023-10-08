Затяжна магнітна буря нарешті закінчується: коли ще чекати збурень на Сонці у жовтні

Земляни нарешті зможуть трохи перепочити від геомагнітної активності

Жовтень 2023 року ознаменувався тривалою магнітною бурею, яка принесла незручності багатьом метеочутливим землянам. Однак є хороша новина, — геомагнітні обурення добігають кінця.

Надалі місяць обіцяє бути відносно спокійним. Про це говорять прогнози сервісу meteoagent, який складає їх на основі даних Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру прогнозу космічної погоди.

У неділю, 8 жовтня 2023 року, останній день магнітної бурі силою 5 балів (K-index 5), після чого геомагнітна активність спаде.

11, 28, 29 і 31 жовтня попередньо ще очікуються магнітні коливання силою в 4 бали (K-index 4), проте обурення такої сили ще не вважаються магнітною бурею, вони не здатні впливати на роботу електромереж, супутників і для абсолютної більшості людей вони проходять непомітно.

Карта магнітних бур жовтень 2023

Однак враховуйте, що це поки що лише попередні прогнози, і надалі інформація ще може уточнитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Україну ось-ось накриє серйозне похолодання, — у деяких регіонах навіть можливі перші заморозки.