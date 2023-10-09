Смердючих проблем більше не буде: як швидко позбутися неприємного запаху на кухні

Чудо-мішечки позбавлять від неприємного запаху на кухні

Кухня — це місце, де іноді можуть з'являтися не дуже приємні запахи. Через це потрібно регулярно ретельно прибирати, вчасно відтирати жир та постійно провітрювати приміщення.

Завдяки саморобним мішечкам з пахучими травами можна покращити аромат на кухні або взагалі позбавитися від неприємним запахів. А як їх зробити нам розповідає "Апостроф".

Так, щоб власноруч зробити ароматичні саше достатньо придбати або самостійно зшити невеликі мішечки та наповнити їх ароматними висушеними травами, такими як гвоздика, лаванда, меліса, м'ята, материнка та інші. Можна вибрати будь-який аромат, який вам найбільше імпонує.

Отриманий мішечок слід помістити у шафу після попереднього витирання та очищення її поверхні від жиру. Цей простий трюк дозволить насолоджуватися приємним ароматом на кухні протягом тривалого часу і забути про неприємні запахи. Ба більше – запах лаванди відлякує комах, а тому ймовірність того, що у ваших крупах заведуться жучки суттєво знижується.

А якщо неприємний запах ви відчули на обробній дошці, рекомендуємо скористатися ефективними та недорогими підручними засобами за порадою "Телеграфа". Завдяки їм піде не лише запах, але й знищаться бактерії.