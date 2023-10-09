Невдахи тижня: цим знакам Зодіаку варто чекати на неприємні сюрпризи

На них чекають погані новини, імпульсивні витрати і бентега

Другий тиждень жовтня 2023 року принесе масу неприємностей та поганого настрою відразу шести знакам Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець, Близнюки, Лев, Діва та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня включно.

Овнам випав перевернутий Лицар пентаклів

Чекайте на неприємності з грошима, втрату заощаджень, проблеми на роботі та імпульсивні покупки.

Тельцям випав перегорнутий Блазень

Ви за багато чого схопилися, і можете через це нічого не довести до кінця, — постарайтеся щось делегувати і відпочити, доки не наробили лиха.

Близнюкам випав Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддавати себе ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Левам випала Четвірка кубків

Ви можете потрапити в полон туги, бути відчужені в найближчий тиждень від благ і всього хорошого, що є у вашому житті.

Дівам випала перевернута Четвірка пентаклів

Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Рибам випав перевернутий Паж жезлів

Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також варто бути готовим до поганих новин або важливих звісток, що прийшли із запізненням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця місяця.