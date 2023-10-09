Гризуни тікатимуть не оглядаючись: 3 дієві способи відігнати їх зі своєї ділянки

Забудьте про неефективну мишоловку

Крім різноманітних комах, на наші городи також відбуваються напади гризунів. Однак застосування хімічних засобів безпосередньо на місці вирощування їстівних овочів не є найкращою ідеєю.

Існують методи, які забезпечать максимальну екологічність та повну безпеку для вашого врожаю у запобіганні гризунам. Їх є три, пише ukr.media.

Котячий запах

Заведіть на своїй ділянці кота. Навіть сусідського можна привабити смачною їжею. Пухнасте створіння може викликати нервозність у ваших хвостатих шкідників. Якщо ви не любите кішок, спробуйте попросити у сусідів котячу шерсть, що залишилася після розчісування їх улюбленця, і розкладіть її там, де найчастіше з’являються гризуни.

Рослинні відлякувачі

Серед таких рослин можна виділити м’яту, ромашку, полин та коріандр. Можна придбати ефірну олію, яка має сильніший запах, ніж самі рослини. Розкладіть змочені в цій олії ганчірки навколо вашої грядки.

Пастки з клеєм

Спіймати мишу на клей – безпечно та ефективно. Просто розмістіть клейкі пастки у проходах грядок. Така пастка працює без шумів, на відміну від звичайної мишоловки. Одна така клейка пастка здатна затримати одразу кілька маленьких особин.

Раніше ми писали, навіщо по городу потрібно розсипати яєчну шкаралупу. Вона здатна виконувати різноманітні функції.