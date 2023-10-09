Конденсат на вікнах і стінах: як з ним впоратися восени та взимку

Цвіль може утворитися не тільки на вікнах та на стінах

Перед настанням холоди українці традиційно утеплюють вікна. Це роблять не у кожній родині, однак різні методи утеплення як пластикових, так і дерев'яних вікон на зиму досі лишаються популярними.

Є інша проблема з вікнами, яка може доставити чимало проблем. Восени та взимку це конденсат на вікнах. Зайва волога в кімнаті осідає на найхолоднішому — вікнах, а також стінах якщо вони виходять на вулицю та не мають утеплення. Також конденсат може осідати на плитці. Завідувач кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Юрій Скоренький в коментарі "Тернопіль 20 хвилин" зазначає, що подолати конденсат можна двома способами:

підсушуванням повітря (вода поглинеться)

видаленням води (провітрювання).

Аби запобігти конденсату варто влаштувати гарну вентиляцію або хоча б регулярно провітрювати приміщення. Також причиною запотівання вікон може бути помилка при монтажі вікон або неякісний склопакет. Також зазначається, що проти конденсату можна використовувати засіб як для автомобілів, та повністю проблему він не подолає.

Ще один спосіб підсушити повітря та прибрати зайву вологість — це використання звичайної соди. Її насипають у банки та розставляють в найбільш вологих місцях. Одне з місць в квартирі де може утворитися цвіль — простір під ліжком. Там також можна поставити місткість з содою для вбирання зайвої вологи.

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