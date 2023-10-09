Допоможуть не лише шкарпетки: 7 дієвих методів швидко зігріти ноги, якщо вдома холодно
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Морози вже близько
Якщо вам холодно, можна зробити самостійно грілку з рушників, які старі або непотрібні. Але якщо замерзли тільки ноги, то є 7 лайфхаків, які в цьому допоможуть.
Що потрібно робити, аби позбутися цієї проблеми, можна дізнатись на сайті Oneprice. Найпростіше, що допоможе, це надягнути теплі шкарпетки.
Як зігріти ноги: 7 дієвих способів
- Потягнути або "попрацювати" ногами. Ці вправи підходять не лише для ніг, а й для рук. Гімнастику для пальців виконувати доволі легко: оберіть невеликий предмет та поступово його підіймайте ногою.
- Фізичні вправи. Вони допоможуть покращити кровообіг.
- Ванна для ніг. Щоб зігрітися, потрібно певним чином повпливати на судини. Тому рекомендується налити в миску теплу воду близько 30 градусів, опустити ноги й насолоджуватись.
- Грілка. Налийте у пластикову пляшку гарячу воду і поставте на неї ноги.
- Надіньте шкарпетки. Це найбільш банальний спосіб. Шкарпетки повинні бути не надто тісними, краще обирати вільні.
- Варто мінімізувати стрес та споживання тютюну. Ці два фактори можуть дуже сильно впливати на кровообіг в організмі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зігрітись у ліжку під час холодів.