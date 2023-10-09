Рус

Допоможуть не лише шкарпетки: 7 дієвих методів швидко зігріти ноги, якщо вдома холодно

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
596
Дівчина сидить на дивані Новина оновлена 09 жовтня 2023, 13:40
Дівчина сидить на дивані. Фото Pixabay

Морози вже близько

Якщо вам холодно, можна зробити самостійно грілку з рушників, які старі або непотрібні. Але якщо замерзли тільки ноги, то є 7 лайфхаків, які в цьому допоможуть.

Що потрібно робити, аби позбутися цієї проблеми, можна дізнатись на сайті Oneprice. Найпростіше, що допоможе, це надягнути теплі шкарпетки.

Як зігріти ноги: 7 дієвих способів

  • Потягнути або "попрацювати" ногами. Ці вправи підходять не лише для ніг, а й для рук. Гімнастику для пальців виконувати доволі легко: оберіть невеликий предмет та поступово його підіймайте ногою.
  • Фізичні вправи. Вони допоможуть покращити кровообіг.
  • Ванна для ніг. Щоб зігрітися, потрібно певним чином повпливати на судини. Тому рекомендується налити в миску теплу воду близько 30 градусів, опустити ноги й насолоджуватись.
  • Грілка. Налийте у пластикову пляшку гарячу воду і поставте на неї ноги.
  • Надіньте шкарпетки. Це найбільш банальний спосіб. Шкарпетки повинні бути не надто тісними, краще обирати вільні.
  • Варто мінімізувати стрес та споживання тютюну. Ці два фактори можуть дуже сильно впливати на кровообіг в організмі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зігрітись у ліжку під час холодів.

Теги:
#Тепло #Лайфхак #Холодні ноги