Допоможуть не лише шкарпетки: 7 дієвих методів швидко зігріти ноги, якщо вдома холодно

Морози вже близько

Якщо вам холодно, можна зробити самостійно грілку з рушників, які старі або непотрібні. Але якщо замерзли тільки ноги, то є 7 лайфхаків, які в цьому допоможуть.

Що потрібно робити, аби позбутися цієї проблеми, можна дізнатись на сайті Oneprice. Найпростіше, що допоможе, це надягнути теплі шкарпетки.

Як зігріти ноги: 7 дієвих способів

Потягнути або "попрацювати" ногами . Ці вправи підходять не лише для ніг, а й для рук. Гімнастику для пальців виконувати доволі легко: оберіть невеликий предмет та поступово його підіймайте ногою.

. Ці вправи підходять не лише для ніг, а й для рук. Гімнастику для пальців виконувати доволі легко: оберіть невеликий предмет та поступово його підіймайте ногою. Фізичні вправи . Вони допоможуть покращити кровообіг.

. Вони допоможуть покращити кровообіг. Ванна для ніг. Щоб зігрітися, потрібно певним чином повпливати на судини. Тому рекомендується налити в миску теплу воду близько 30 градусів, опустити ноги й насолоджуватись.

Грілка . Налийте у пластикову пляшку гарячу воду і поставте на неї ноги.

. Налийте у пластикову пляшку гарячу воду і поставте на неї ноги. Надіньте шкарпетки . Це найбільш банальний спосіб. Шкарпетки повинні бути не надто тісними, краще обирати вільні.

. Це найбільш банальний спосіб. Шкарпетки повинні бути не надто тісними, краще обирати вільні. Варто мінімізувати стрес та споживання тютюну. Ці два фактори можуть дуже сильно впливати на кровообіг в організмі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зігрітись у ліжку під час холодів.