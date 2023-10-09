Декор та утеплення грядок: цікаві способи, як використовувати опале листя

Опале восени листя не обов’язково відразу відправляти на смітник, його можна цікаво використовувати на ділянці

У жовтні після перших заморозків починається активний листопад. Листя застилає і сад, і всю ділянку, і починає заважати. Досвідчені дачники знають, що викидати листя на смітник або тим більше спалювати не варто.

Є способи, як застосувати опале листя в господарстві, пише apostrophe.ua. Дізнаємось, як це зробити.

Компост

З листя восени можна робити компост. Для цього потрібно зібрати все листя, подрібнити і відправити в компостну купу. Компоненти, які є в листочках, можна зробити більш ефективними, якщо перед ними покласти в купу ще й зелені рослини.

Ґрунт для вирощування розсади та кімнатних рослин

Опале листя може стати чудовим ґрунтом для пересадки кімнатних рослин або висадження розсади навесні. Лише змішайте зібране жовте листя із зеленими рослинами в одному поліетиленовому пакеті і дайте їм розкластися.

Мульча

Опале листя можна розташувати на грядках, а також вистелити ним стежки між грядками. Це допоможе боротися із бур’янами на вашому городі. Також така підстилка землі заважатиме процесу вимивання мінералів із ґрунту.

Декор

Красиві жовті листочки можна використовувати для декору як цілої ділянки, так і для дрібних виробів. Проявіть фантазію і розсипте листя на ділянці в цікаву композицію, аж поки воно не почорніє.

Для утеплення рослин

Якщо на вашій ділянці є багаторічні рослини, їх можна утеплити за допомогою опалого листя. Укутайте листям кущі троянд, гортензії та інші квіти, які можуть постраждати від морозів.

Утеплення грядок

Викопайте невеликі траншеї на своїх грядках, залишивши землю лежати поряд. Листям наповніть до країв ці траншеї, зверху можна посипати подрібненими зеленими рослинами, і полийте все це водою. А вже навесні після першого потепління прикопайте листя у траншеях землею та накрийте нетканим матеріалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку важливу процедуру потрібно зробити у саду перед зимівлею. Про плодові дерева потрібно подбати до заморозків.