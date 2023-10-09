Побілка дерев у жовтні: навіщо це робити, і які засоби краще використовувати

Дізнайтеся, як правильно підготувати дерева в саду до зимових холодів

До жовтня практично всі роботи в саду та на городі завершено, урожай фруктів та овочів зібраний. Проте відпочивати від польових робіт ще зарано. У вашому саду є дерева, які необхідно обробити перед зимівлею.

У середині осені потрібно побілити дерева, пише apostrophe.ua. Однак, обробляти потрібно не всі поспіль, а лише зрілі дерева та старі фруктові дерева, які мають проблемні стовбури.

Навіщо потрібна побілка дерев у жовтні?

Є багато суперечок на тему, коли краще білити дерева – восени чи навесні. Як виявилось, краще це зробити саме перед зимівлею. Побілені дерева будуть більш захищені взимку — від вітру, перепадів температур, промерзання та гризунів. А ось навесні можна оновити побілку стволів.

Що зробити перед побілкою дерев?

Перед процедурою побілки, дерева потрібно підготувати — очистіть стару кору, зніміть лишайники, мох та інші елементи, щоб стовбур був чистим і гладким. До речі, разом з усім цим ви заберете і дрібні личинки комах, які приготувалися зимувати у корі.

Чим білити дерева?

Для побілки дерев підійде спеціальна покупна фарба, глина і вапно. Якщо вибрали вапно, його потрібно погасити перед процедурою. На один кілограм вапна знадобиться 2 літри води. Вапно потроху додайте у воду і перемішуйте дерев’яною паличкою. Наносити розчин на стовбури можна малярною щіткою, краще це зробити у два шари. Обов’язково побіліть розвилку нижніх гілок дерева, де збирається волога.

Те саме і з глиною — її потрібно розводити з водою до консистенції кашки і наносити на дерева або щіткою або просто руками. Краще зробити це в 2-3 шари, дочекавшись, поки кожен із них висохне.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо восени прибирати опале листя і обрізати дерева. Корисні поради для недосвідчених дачників.