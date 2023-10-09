Тварина-покровитель 2024 року за східним гороскопом: хто вона і що символізує

Владний та успішний Дракон може стати талісманом удачі для багатьох знаків китайської астрології

На зміну Водяному Кролику, який оберігав 2023 рік, приходить Дерев’яний Дракон. Це чи не наймогутніша тварина у східному гороскопі, яка символізує владу, успіх, силу й удачу.

"Телеграф" розповідає, коли починається рік Дракона і що він нам принесе. Астрологи пророкують період достатку у фінансових справах та вдалий час для створення і розширення сім’ї.

Відповідно до китайського гороскопу, 2024 — рік Дерев’яного Дракона. Китайський Новий рік розпочнеться 10 лютого 2024 року та триватиме до 28 лютого 2025 року.

Прогноз на рік Дракона 2024

Дракон – шанований символ у китайській астрології, який характеризується владою, силою, мудрістю та успіхом. Згідно зі східним гороскопом на 2024 рік, на нас чекає період трансформації, зростання і достатку. Крім того, можливі позитивні зміни та нові можливості.

Тварина-покровитель 2024 року — Зелений Дерев’яний Дракон. Так, дерево символізує старт, розвиток, потенціал і прогрес, тоді як зелений колір – життєву силу та саме життя.

Кар’єрний гороскоп на рік Дракона

З точки зору кар’єри Дракон обіцяє інновації, творчість і ризик. Люди, які зможуть вийти із зони комфорту та спробувати нове захоплення, досягнуть блискучого результату. Астрологи прогнозують, що майбутній рік буде чудовим часом для відкриття нового бізнесу чи вступу на вищу посаду.

Згідно з прогнозом на 2024 рік, процвітатимуть галузі технологій, робототехніки та штучного інтелекту, а також сприятливі події можуть стосуватися сфер розваги, засобів масової інформації і моди.

Що стосується фінансів, то Дракон характеризується як період розширення, достатку й удачі. Збільшення доходів чекає на тих, хто зможе використати енергію цієї тварини-покровителя на свою користь. Проте астрологи закликають уникати ризиків із грошовими операціями.

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Любовний гороскоп на рік Дракона

Дракон буде сприятливим роком для нових починань, включаючи особисте життя. 2024 рік — гарний час для створення та розширення сім’ї. Ця тварина характеризується відданістю і глибокою прихильністю до сім’ї. Рік зміцнить сімейні узи. Позитивні зміни чекають на тих, хто перебуває в серйозних стосунках. Самотні люди, у свою чергу, можуть познайомитися з цікавими людьми, проявити себе й відкрити нові можливості.

Вдалі та невдалі знаки у рік Дракона

Рік Дракона буде вдалим для таких знаків східного гороскопа: Щура, Мавпи та Півня. Люди, народжені в роки вищезгаданих тварин, зможуть досягти висот і великого успіху. Яскравим і захопливим рік виявиться і для Дракона, вдасться досягти мети та стати впевненішим.

Найважчим 2024 рік виявиться для Бика, Змії та Собаки. Їм Дракон обіцяє перешкоди, проблеми в особистому й професійному житті. Однак терпіння та вміння адаптуватися допоможуть впоратися людям, народженим у роки вищезгаданих тварин, з будь-якими труднощами.

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