Захищають ґрунт аж до весни: три культури для засівання городу після збирання врожаю

Ці рослини захистять город від розмивання та підживлять землю корисними речовинами.

До середини осені майже всі польові роботи завершено, картопля та інші культури зібрані. Багато дачників після збирання врожаю задаються питанням, чим засіяти город після збирання врожаю. Виявилося, що є три культури, які будуть корисні для землі та майбутнього врожаю.

У першу чергу йдеться про такі культури, як біла гірчиця, озима віка та озиме жито, пише theLime. Ці рослини захищають землю аж до весни і попереджають вимивання ґрунту в холодний період.

Біла гірчиця

Ця культура відноситься до сидератів, вона відмінно захищає ґрунт від сильних морозів та промерзань. Крім того, біла гірчиця є профілактикою появи в землі равликів, дротівників та інших шкідників. Вона насичує землю сірою. Тому її найкраще сіяти на тих ділянках, де ви плануєте висаджувати картоплю наступного сезону.

Озима віка

Ця рослина, яка здається бур’яном, насправді дуже корисна для ґрунту. Озима віка насичує землю азотом, попереджає розмноження шкідників та бореться зі шкідливими рослинами та бур’янами. Після віки на ділянці можна висаджувати розсаду капусти. Віка підходить для важких ґрунтів, але її не варто сіяти на кислих та сухих ділянках землі.

Озиме жито

Під час зимового періоду жито збагачує землю азотом, калієм та необхідними мінералами. Також озиме жито корисне для наповнення ґрунту вологою та попередження шкідників. Після озимого жита ґрунт чудово підійде для картоплі, помідорів та гарбуза.

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