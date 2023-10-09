Кущі не загинуть від холоду: що обов’язково зробити з виноградом у жовтні

Все про догляд за виноградником напередодні холодів

Жовтень відмінно підходить для того, щоб створити сприятливі умови для зимівлі рослин, у тому числі винограду. Від якості догляду за рослиною восени залежатиме врожай наступного року.

Обов’язкові роботи з виноградом спрямовані на те, щоб захистити рослину від шкідників та захворювань, а також щоб вона заклала родючі лози й перевелася в "режим спокою". Тому винограду у жовтні потрібен полив, підживлення, обрізання та зимове укриття.

Полив винограду восени

Це одна з основних процедур у винограднику у жовтні. Полив особливо важливий, якщо восени стоїть суха погода.

Вологозарядний полив захистить лозу від вимерзання взимку. Процедуру проводять, коли листя з винограду вже опало і температура повітря не підіймається вище 10 градусів.

На кожен дорослий кущ потрібно щонайменше 5-10 відер води. Через кілька днів після поливу потрібно пропушити ґрунт навколо кущів, щоб забезпечити доступ повітря до коріння.

Підживлення

Під час осіннього поливу виноградник підгодовують комплексними мінеральними добривами. Вони мають містити фосфор, залізо, магній. Можна використовувати для винограду деревну золу. Її або закладають у ґрунт при перекопуванні, або розводять 300 г речовини в 10 літрах води та поливають ґрунт.

Профілактика хвороб

Після опадання листя необхідно обробити виноград препаратами для захисту від хвороб. Найбільш популярними засобами для цієї мети є мідний та залізний купорос.

Обрізка

Найкращий час для обрізання винограду – жовтень. Її проводять вже після заморозків, коли рослина скинула листя.

При обрізанні залишають тільки визрілу частину пагонів. Якщо на ній більше ніж 12 бруньок, її потрібно вкоротити, залишивши 8-12 бруньок. Усі обрізані залишки потрібно винести та знищити. Лозу, що залишилася, необхідно пригнути.

Укриття

Виноград вкривають після того, як температура падає і тримається не вище -5 градусів. На пригнуту після обрізки лозу накидають сухе листя, солому або лапник. Зверху рекомендується накрити виноград спанбондом чи іншим матеріалом зі схожими функціями. Важливо залишити невеликий отвір, щоб лоза провітрювалася і не пріла.

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