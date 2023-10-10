День Євлампія Зимоуказівника: зробите це 10 жовтня — втече удача і щастя

Цього дня особлива увага приділялася вогню

За православним новоюліанським календарем, 10 жовтня відзначається пам’ять святих мучеників — брата та сестри Євлампія та Євлампії, і цей день у народі традиційно називається Євлампій Зимоуказівник.

Цього дня гадали на майбутню зиму. Наші пращури спостерігали за місячники ріжками і визначали напрям, звідки прийде холодний вітер. Якщо роги вказували на північ, то зима обіцяла бути суровою та швидкою, а якщо на південь, то буде сльота та бруд.

За старих часів особлива увага приділялася вогню. Спалювання старих речей вважалося способом позбутися проблем та нещастя. Крім того, щоб позбавитися хвороб, радили перестрибнути через багаття.

Що не можна робити 10 жовтня

Пилососити і підмітати підлогу — можна "вимести" удачу і щастя.

Гуляти весілля, проводити сватання, робити пропозиції руки та серця — любовний зв’язок виявиться недовгим.

Купувати новий одяг — швидко порветься або перестане подобатися.

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня у більшості областей України буде трохи тепліше. Також очікуються рясні дощі.