З чого зробити пастку для слимаків та равликів: спритні трюки проти шкідників

Слимакам та равликам не місце на дачній ділянці

У будь-яку пору року садівники стикаються зі шкідниками – слимаками та равликами. Ці небажані гості можуть нашкодити рослинам, але є ефективні способи боротьби з ними.

Дачники зможуть спритно позбутися слимаків і равликів, зробивши пастки. Про це йдеться у матеріалі Express.

Так, на ринку представлено безліч отруйних приманок, які обіцяють контролювати чисельність слимаків та равликів на ділянці. Проте досвідчені садівники запевняють, що природні методи виявляться не менш ефективними у боротьбі зі шкідниками.

Наприклад, гарною приманкою для слимаків і равликів служать половинки грейпфрута. Вам потрібно створити місце, де могли б сховатися слимаки, щоб потім позбутися шкідника зручним способом. Трюк спрацює як зі шкіркою грейпфрута, так і з очищеними половинками цитрусу, які потрібно покласти в саду догори дном для залучення черевоногих. Цитрусові приваблять шкідників, ті заповзуть усередину плоду, і наступного дня садівники легко ліквідують непроханих гостей.

Листя капусти та нарізана картопля також можуть стати пастками для слимаків. Альтернативні продукти – пиво та молоко, не менш ефективні у боротьбі з равликами, проте їх знадобиться багато (одна на кожен "квадрат" саду).

Найкращий спосіб прогнати з ділянки равликів — це поєднати пастку з довгостроковим засобом відлякування, наприклад, рослиною, яку ненавидять ці шкідники. Аромат астранції, зокрема, відвадить черевоногих, оскільки діє як природний пестицид.

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