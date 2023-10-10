Головні квіти осені: коли садити хризантеми і як правильно їх доглядати

Поради дачникам та садівникам, як садити і доглядати за хризантемами восени

Хризантеми — головні квіти осені. Вони прикрашають клумби пишним цвітінням аж до морозів. При цьому хризантеми не дуже вибагливі у догляді, а садити їх можна як навесні, так і восени.

Кожен дачник та садівник сам обирає час посадки, пише vikna.tv. Якщо все ж таки зупинилися на осінній висадці, то краще це зробити якраз у жовтні, коли до стабільних заморозків залишається 2-3 тижні.

Коли і як висаджувати хризантеми

Серед хризантем є морозостійкі сорти, і саме їх краще вибирати для осінньої посадки. Ділянка, де зростатимуть хризантеми має бути на сонячному боці, куди потрапляє багато денного світла.

Грунт під хризантеми повинен бути в міру вологим і не болотистим за складом. Якщо на території двору є підвищення – однозначно висаджувати саме там, це буде найкраще місце для цих квітів.

Досвідчені садівники радять висаджувати кущі хризантем у похмурий і навіть дощовий день – вранці чи ввечері. Ретельно підбирайте сорти та відтінки, щоб створювати гарні композиції на своїй ділянці.

Ретельний підбір саджанців

Купуючи саджанці хризантем завжди звертайте увагу на їхній стан та зовнішній вигляд. Кущі квітів для посадки повинні бути здоровими та зеленими, квітки без пошкоджень, а коріння свіже, не засохле. Запитайте продавця, звідки його саджанці. Якщо місцевість приблизно така сама, як на вашій ділянці, сміливо беріть, вони добре приростуть.

Інструкція з висадки хризантем:

Яма під кущ хризантем має бути приблизно 40х40 см, і така сама глибина.

Якщо у вас кілька кущів-саджанців, відступіть півметра одна від одної.

Дно ям під хризантеми потрібно застелити шаром піску.

Щоб підживити хризантеми при посадці додайте суміш землі із саду, компосту, торфу та трішки калійної солі.

Тепер виставте кущі в ямки, добре розправте все коріння, а потім присипте ґрунтом.

Утрамбуйте землю навколо куща руками і полийте теплою водою.

Після висадки саджанці хризантем радять прищепити на третину, залишивши лише кілька квітконосів.

Поливати щойно висаджені хризантеми потрібно раз на тиждень до сильних заморозків. А на зиму кущі радять укривати від морозів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вирощувати хризантеми восени. Прості правила для дачників, щоб кущі були здоровими та пишними.