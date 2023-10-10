Потрібен тільки шарф: три способи носіння для максимального тепла (відео)

Широкий шарф можна трансформувати різним чином

Взимку не тільки хочеться вдітися стильно, а й тепло. Поки дизайнери пропонують цікаві варіанти шапок на зиму, люди з усього світу діляться порадами, як можна із звичних речей зробити щось цікавіше. Однією з таких є шарф — аксесуар осені та зими, який допоможе зберегти тепло.

"Телеграф" зібрав три цікаві варіанти пов'язування шарфа так, щоб він став не тільки собою, а й замінив інший елемент гардероба. Ці способи можна зробити з широкого варіанту такого аксесуара або з шалі.

Шарф-капюшон

Популярний спосіб, який дозволяє замінити шапку та капелюх. Знадобиться якщо на вулиці піднявся сильний вітер або ви не вділи головний убір. Широкий шарф треба зав'язати спереду не на стандартний вузол, а продівши один кінець в петлю з іншого. Так ззаду з'явиться частина, яка може зіграти роль капюшона.

Шарф-кардиган

Якщо в приміщенні чи на вулиці прохолодно, широкий шарф може допомогти зігріти руки та плечі. Його треба накинути на плечі, зав'язати знизу та перекинути через шию, а вільні краї стануть рукавами. Для варіантів в'язаного аксесуару можна використовувати булавки замість зв'язування.

Шарф-жилетка

Якщо треба зігріти спину або закрити поперек, такий спосіб носіння шарфа у західному стилі може прийти на допомогу. Шарф складають особливим чином та зв'язують краї. Так він перетворюється на жилет із довгими полами, які закривають перед та поперек.

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