Будуть здорові та сильні: як підживити кімнатні рослини за допомогою відомої приправи

Ваші кімнатні рослини після такого підгодовування будуть буяти з новою силою

Кімнатні рослини, як і вуличні квіти вимагають особливої уваги та догляду, особливо перед початком холодів. Щоб кімнатні квіти радували густою зеленню, цвітінням, були здоровими та витривалими, зробіть для них підживлення з лаврового листа.

Ця пряність відома своїми корисними властивостями не тільки для людського організму, а й для кімнатних рослин, пише uaportal.com. Лавровий лист допоможе боротися зі шкідниками, захистить рослини від хвороб та допоможе перезимувати.

Як приготувати розчин для підживлення вазонів

Щоб зробити розчин для поливу кімнатних рослин, вам знадобиться всього 4 великі лаврові листи, вони повинні бути висушені. Подрібніть прянощі та залийте 1 л теплої, але не гарячої води. Розчин повинен настоятися 3-4 години.

Таке рідке добриво можна використовувати для поливу рослин у вазонах, а також для обприскування стебел та листочків. Рекомендується підгодовувати вазони в будинку за допомогою цього розчину не частіше, ніж раз на місяць.

Крім того, можна використовувати лаврове листя по-іншому — просто покладіть листочки прянощі в горщики з квітами. Це сприятиме регулюванню вологості в горщиках, а також освіжить аромати в будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати кімнатні рослини в осінній період. У цей час вазони особливо вразливі, дізнайтеся, як їм допомогти.