Двох знаків Зодіаку затягне туга та поганий настрій

Їм варто приготуватися і може навіть запастися смачненьким

Різке похолодання багато хто сприймає з дискомфортом та відсутністю затишку, проте в двох знаків Зодіаку другий тиждень жовтня 2023 року ознаменується цілим морем поганого, депресивного та апатичного настрою.

Йдеться про такі знаки як Лев та Козоріг. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 9 по 15 жовтня включно.

Левам випала Четвірка кубків

Ви цього тижня будете апатичними і нібито відсторонені від усього світу, а також можливостей, які він Вам пропонує. Може накотити туга і зневіра, проте не дозволяйте собі сумувати надто сильно.

Козорогам випала перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що на Вас може накатити найближчим часом депресивний стан та поганий настрій, буде бажання відволіктися від усього світу за допомогою відходу у погані звички та телебачення. Щоб не сумувати надто сильно, спробуйте зайняти чимось руки, "заземлитися".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який спосіб може допомогти без витрат грошей впоратися з депресією, — вчені провели дослідження, що це так само ефективно, як і таблетки.