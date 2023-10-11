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Троянди не хворітимуть: що потрібно встигнути зробити з квітами до настання зими

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Догляд за трояндами восени дуже важливий
Догляд за трояндами восени дуже важливий. Фото pexels.com

Квіти потребують обрізки, але восени надмірні зусилля лише нашкодять кущам

В осінні місяці квіткарі готують кущі троянд до зимівлі. До настання холоду важливо встигнути прибрати хворі гілки.

Досвідчені садівники радять перед зимою видалити хворе листя у троянд. Проста маніпуляція допоможе запобігти інфекціям, пише Express.

Так, до кінця осені обов’язково видаліть з кущів троянд все хворе або відмерле листя. Така дія допомагає запобігти поширенню грибкових захворювань та сприяє більш здоровому зростанню рослини у наступному сезоні.

Крім того, не забудьте прибрати відцвілі квіти та плоди, щоб троянда не витрачала енергію на формування насіння. Видалення поголів’я спонукає рослину спрямувати енергію на розвиток коренів і стебел на зиму.

Додамо, що троянди потребують обрізки, але робити восени це слід з обережністю. Надмірна обрізка плетистих сортів може знизити їхню здатність давати нові пагони та квіти у майбутньому сезоні. Відкладіть значне обрізання на кінець зими або початок весни, в той період рослина ще перебуватиме у стані спокою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти обрізають у жовтні. А ще ми розповідали про підживлення для троянди, приготовлені з харчових відходів.

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#Квіти #Троянди