Троянди зміцняться і переживуть зиму без проблем: рецепт однієї підгодівлі

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Осінь є сезоном для виконання різноманітних робіт на ділянці, включаючи догляд за садом і клумбами. Наприклад, у цей час необхідно виконати обрізання садових кущових троянд та провести підживлення рослин на зиму.

Для того, щоб рожеві кущі зміцнилися і пережили зиму без проблем, підготуйте просте, але дуже ефективне підживлення. З такою підгодівлею троянди скажуть вам "дякую", пише cpykami.

Чим підгодувати на зиму кущові троянди

Що знадобиться:

10 г марганцівки

0,5 л оцту 9%

200 мл аптечного перекису водню

10 л води

Розчиніть 10 г марганцівки в невеликому об'ємі води. Потім додайте 0,5 літра 9% оцту. Поступово влийте 150-200 мл перекису водню до того моменту, коли розчин повністю втратить своє забарвлення. Коли припиниться шипіння, додайте воду, щоб збільшити об’єм розчину до 10 літрів.

Використовуйте цей розчин для підживлення кореня куща об’ємом 1 літр. Після цього полийте ґрунт чистою водою. Рекомендується провести таке підживлення не менше ніж за місяць, але не пізніше, ніж за 2 тижні до запланованої посадки рослин. Цей розчин також підходить для інших рослин, які погано переносять зиму.

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