Пальто та куртка на зиму: які будуть найтеплішими

Деякі виробники поєднують синтетичний матеріал із пуховим наповнювачем

Попри модні тенденції, в холодний сезон найбільшої актуальності набирає питання тепла та захисту від дощу та снігу. Теплі куртки та пальто із різними наповнювачами можуть ефективно впоратися із цим завданням. Проте вони бувають дуже різні не тільки за зовнішнім виглядом, а й за тим, що саме забезпечує тепло.

"Телеграф" розповідає про п'ять найпопулярніших наповнювачів для зимового верхнього одягу. Зазначимо, вироби з синтетичним наповненням часто можна прати в звичайній пралці, на відміну від пуховиків. Також вони втрачають не всі теплоізоляційні якості при намоканні.

Пух

Натуральний матеріал для наповнення. Для зимового одягу використовується щільність від 500 до 900. Може бути гусячим та качиним. Вважається, що для повсякденного вжитку підійде щільність 600. Наповнювач 900 використовується для спорядження — він дає оптимальне поєднання легкості та теплоізоляції. До недоліків пуху відносять його нестійкість до вологи. Тому для зовнішньої оболонки пуховика має використовуватися щільна водонепроникна тканина, наприклад нейлон чи поліестер.

Синтепон

Синтепон завдяки своїй невисокій вартості є популярним і доступним нетканим синтетичним утеплювачем. Основні позитивні якості: легкість, хороша теплоізоляція, стійкість до деформації при носінні, не вбирає вологу, швидко сохне. З недоліків — може вилазити через шви на куртці. Для зимової куртки, що витримуватиме до -25 градусів потрібна щільність не менше 350 г/кв.м.

Поліестер

Поліестер на 20% холодніший за пух аналогічного об'єму. Іноді може використовуватися разом із пухом. До переваг можна віднести відносно невисоку вартість, легкість прання та сушіння. На основі поліестеру виготовляють популярні штучні наповнювачі, такі як Primaloft та Microloft. Для української зими щільність має бути від 200 до 350 г/м.кв, для більш низьких температур потрібна більша.

Холофайбер

Його основа — поліефірні волокна. До плюсів належить довге використання, легке прання без грудок, гіпоалергенність, не вбирає запахи та не уражується мікроорганізмами. Для зимових курток і морозу до -30 градусів потрібна наповнювач 300 г/м.кв., а для осені підійде вдвічі менша щільність.

Thinsulate

Цей запатентований матеріал — наступний крок у потоншенні поліефірних волокон. Він дуже легкий, але при цьому теплий. Особливість речей з цим утеплювачем — товщина. Вони зазвичай тонші, адже тінсулейт дає більше утеплення при меншій товщині виробу. Невеликі куртки можуть витримати температуру до -18 градусів за Цельсієм. Гарно переться та сохне. Для морозів у -60 використовується щільність від 480 г/м.кв.

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