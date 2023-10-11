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Якщо мерзнуть руки під час холодної погоди: 7 лайфхаків, які допоможуть

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
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Рукавички Новина оновлена 11 жовтня 2023, 16:09
Рукавички. Фото Pixabay

Не даремно людство створило рукавички

Взимку є досить поширена проблема серед людей — мерзнуть руки. Навіть якщо на вулиці немає морозу, то кінцівки завжди першими становляться холодними.

Які є методи зігрівання рук та що для цього знадобиться, можна дізнатись на сайті Help-me.

7 методів, аби ваші руки не перетворились у бурульки

  • Швидко потерти руки. Це треба робити, доки ваші руки не почнуть зігріватися;
  • Сісти на руки. За допомогою цього методу, потік вітру не потраплятиме на ваші руки й жирові відкладення, що слугують для передачі тепла, допоможуть кровообігу на ваших кінцівках;
  • Подихати на руки. Спробуйте теплим повітрям похукати на поверхню своїх рук, а потім потерти їм якусь частину тіла;
  • Потримати руки в кишенях;
  • Покласти руки під пахви. Це хороший спосіб, аби швидко нагріти руки, коли ви знаходитесь на вулиці й немає ніяких інших варіантів їх зігріти;
  • Зробити вправи для рук. Поворушити пальцями, потягнути руки або потрясти ними. Загальні вправи для тіла також допоможуть зігріти руки;
  • Сховати руки між стегон. Як і у випадку з сідницями — просто помістити руки у тепле місце на деякий час;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою гострого супу або правильного дихання можна зігрітись під час холодів.

Теги:
#Руки #Зима #Холодні руки #Лайфхак #утеплення