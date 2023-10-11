Якщо мерзнуть руки під час холодної погоди: 7 лайфхаків, які допоможуть

Не даремно людство створило рукавички

Взимку є досить поширена проблема серед людей — мерзнуть руки. Навіть якщо на вулиці немає морозу, то кінцівки завжди першими становляться холодними.

Які є методи зігрівання рук та що для цього знадобиться, можна дізнатись на сайті Help-me.

7 методів, аби ваші руки не перетворились у бурульки

Швидко потерти руки . Це треба робити, доки ваші руки не почнуть зігріватися;

. Це треба робити, доки ваші руки не почнуть зігріватися; Сісти на руки . За допомогою цього методу, потік вітру не потраплятиме на ваші руки й жирові відкладення, що слугують для передачі тепла, допоможуть кровообігу на ваших кінцівках;

. За допомогою цього методу, потік вітру не потраплятиме на ваші руки й жирові відкладення, що слугують для передачі тепла, допоможуть кровообігу на ваших кінцівках; Подихати на руки . Спробуйте теплим повітрям похукати на поверхню своїх рук, а потім потерти їм якусь частину тіла;

. Спробуйте теплим повітрям похукати на поверхню своїх рук, а потім потерти їм якусь частину тіла; Потримати руки в кишенях;

Покласти руки під пахви. Це хороший спосіб, аби швидко нагріти руки, коли ви знаходитесь на вулиці й немає ніяких інших варіантів їх зігріти;

Це хороший спосіб, аби швидко нагріти руки, коли ви знаходитесь на вулиці й немає ніяких інших варіантів їх зігріти; Зробити вправи для рук . Поворушити пальцями, потягнути руки або потрясти ними. Загальні вправи для тіла також допоможуть зігріти руки;

. Поворушити пальцями, потягнути руки або потрясти ними. Загальні вправи для тіла також допоможуть зігріти руки; Сховати руки між стегон. Як і у випадку з сідницями — просто помістити руки у тепле місце на деякий час;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою гострого супу або правильного дихання можна зігрітись під час холодів.