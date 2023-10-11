Якщо мерзнуть руки під час холодної погоди: 7 лайфхаків, які допоможуть
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Не даремно людство створило рукавички
Взимку є досить поширена проблема серед людей — мерзнуть руки. Навіть якщо на вулиці немає морозу, то кінцівки завжди першими становляться холодними.
Які є методи зігрівання рук та що для цього знадобиться, можна дізнатись на сайті Help-me.
7 методів, аби ваші руки не перетворились у бурульки
- Швидко потерти руки. Це треба робити, доки ваші руки не почнуть зігріватися;
- Сісти на руки. За допомогою цього методу, потік вітру не потраплятиме на ваші руки й жирові відкладення, що слугують для передачі тепла, допоможуть кровообігу на ваших кінцівках;
- Подихати на руки. Спробуйте теплим повітрям похукати на поверхню своїх рук, а потім потерти їм якусь частину тіла;
- Потримати руки в кишенях;
- Покласти руки під пахви. Це хороший спосіб, аби швидко нагріти руки, коли ви знаходитесь на вулиці й немає ніяких інших варіантів їх зігріти;
- Зробити вправи для рук. Поворушити пальцями, потягнути руки або потрясти ними. Загальні вправи для тіла також допоможуть зігріти руки;
- Сховати руки між стегон. Як і у випадку з сідницями — просто помістити руки у тепле місце на деякий час;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою гострого супу або правильного дихання можна зігрітись під час холодів.