Потрібно встигнути до морозів: що обов’язково зробити на городі та в саду у жовтні

Поради дачникам, як підготувати сад та город до зимового сезону

До середини осені більшість польових робіт завершено, а врожай зібраний. Однак, розслаблятися поки що зарано, тому що потрібно підготувати ділянку до зимового сезону. І в осінньому саду, і на городі ще знайдеться робота.

Серед важливих справ не лише прибирання листя та обрізання дерев, але й цілий список інших необхідних завдань, пише theLime. Дачникам радять встигнути завершити всі ці справи до настання сильних заморозків та випадання снігу.

Як підготувати сад та город до зимового періоду?

Обробка дерев та полив

У середині жовтня треба зайнятися обробкою дерев і кущів від шкідників і хвороб. Крім того, якщо осінь видалася сухою, зробіть вологозарядний полив чагарників, дерев і рослин на своїй ділянці.

Санітарна обрізка

Восени потрібно подбати про санітарну обрізку дерев у вашому саду, а також зробити профілактику грибкових та інших захворювань. Мідьвмісні препарати потрібно розпилювати на дерева за температури не нижче 10 градусів тепла. Якщо обробляєте біопрепаратами, це потрібно зробити при +15 градусах.

Висаджування квітів на весну

Тут у першу чергу йдеться про цибулинні квіти, такі як тюльпани, нарциси, гіацинти. Після висадки цибулин, ґрунт потрібно ще й накрити, найкраще гілками ялинок.

Зберігання яблук

Після збирання врожаю варто подбати про зберігання зимових сортів яблук. Краще скласти плоди в дерев’яні або картонні ящики і поставити в сухе місце. Також рекомендується перекласти яблука між собою піском, сухим папером або тирсою.

Викопуємо кореневі квіти

До настання заморозків потрібно викопати коріння жоржин та гладіолусів. Обсушіть їх, розфасуйте та відправте на зимівлю у льох чи спеціальний холодильник.

Утеплюємо туї

Якщо у вашому саду є туї, то на зиму їх потрібно утеплити. Укутайте дерева спанбондом чи мішковиною. Цим можна зайнятися вже за перших при заморозках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба висівати на городі після збирання врожаю. Ці культури захищають ґрунт у холоди і борються зі шкідниками та хворобами.