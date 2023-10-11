Утеплюємо квартиру на зиму за допомогою пінопласту: знадобиться лише один шматок

Дізнайтеся дієвий спосіб утеплення житла на випадок сильних морозів

Середина осені — саме час подбати про утеплення квартири чи будинку перед зимовими холодами. Є багато порад, як утеплити вікна на зиму, пропонуємо вам розглянути ще один робочий спосіб. Для цього вам знадобиться шматок пінопласту.

У вас вдома точно десь завалявся пінопласт після ремонту чи купівлі побутової техніки, пише apostrophe.ua. Знадобиться лише один шматок цього матеріалу, а також розчинник-ацетон.

Робимо утеплювач із пінопласту

Щоб зробити клейку масу з пінопласту, потрібно розчинити шматок цього матеріалу в ацетоні та ретельно перемішати. Робити все потрібно акуратно та із засобами захисту на обличчі та на руках. При розчиненні пінополістиролу в ацетоні, ви отримаєте клейку масу з ефектом герметика, яку потрібно нанести на всі щілини та тріщини у віконних та дверних отворах.

Примітно, що герметик-утеплювач, отриманий при розчиненні пінопласту, підійде для обробки як пластикових вікон, так і старих дерев’яних. До речі, як старі вікна найчастіше пропускають холод у житло.

Перед тим, як наносити жижу на щілини та тріщини, потрібно подбати, щоб поверхні були чистими та знежиреними. Перед обробкою поверхонь, змастіть їх ацетоном, це сприятиме тому, що утеплювач краще триматиметься.

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