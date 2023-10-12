Найпростіші способи зігріти ноги в холод: вони доступні кожному
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Окрім простих лайфхаків завжди є можливість зігрітися за допомогою сучасних технологій
Взимку та восени мерзнуть не тільки руки, а й ноги. Якщо з руками способів зігрітися може бути багато, то варіантів для ніг трохи менше. Однак вони є і охоплюють не тільки фізичні вправи, а й деякі хитрощі.
Портал про гірський відпочинок Bluebird Backcountry ділиться порадами, як зробити, аби ваші ноги не мерзли. Окрім заміни шкарпеток на сухі та теплі в разі якщо ноги спітніли чи промокли, є інші способи.
- Послабити чоботи для відновлення кровообігу.
- Виконати фізичні вправи. Серед них — присідання та махи ногами. Експерти радять робити їх після послаблення шнурівки чобіт. Також можна виконати "танець гіпотермії" — прості повторювальні рухи, які спрямовані на зігрівання нижніх кінцівок.
- Додати додатковий шар — ноги можуть мерзнути не тільки в ступнях. Тут може допомогти базовий шар термобілизни.
- Кардинальні заходи — шкарпетки або устілки з підігрівом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім устілок з підігрівом існують й інші сучасні гаджети для зимового туризму, які можуть бути корисні в умовах міста. Винахідники винайшли навіть спеціальну куртку, яку можна зарядити і вона грітиме свого власника у певних місцях. Працює вона до -23 градусів морозу.