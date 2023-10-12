Аби тепле повітря залишалось в оселі: як закласти тріщини в стінах

Ці неприємні "павутинки" можуть призвести до деформації

Під час опалення є шанс, що все тепло може "втекти" у вікно. Вони можуть бути одним з джерел протягів в оселі. Також не варто забувати про щілини, які утворились в стінах.

Що потрібно для того, аби позбутись надходження холодного повітря в оселю, можна дізнатись на сайті Build.Portal. Але для початку треба розібратись, з якого матеріалу зроблені стіни.

Стіни з тріщиною, які покриті штукатуркою

потрібно зробити зачистку поверхні. Щіткою зняти пил, а мокрою мочалкою промити навколо тріщини; зробити спеціальний матеріал. У будівельному магазині купити гіпсовий розчин, зробити суміш як написано в інструкції й потім заповнити тріщину гіпсом. після того, як тріщини усунуті, необхідно дати гіпсу повністю висохнув, за часом це займає 5-6 годин. Після цього за допомогою наждачки видалити залишки гіпсу.

Стіни з тріщиною, які зроблені з цегляної кладки

тріщину потрібно, перш за все, розчистити і зробити глибше. якщо тріщина зовні, то підійде монтажна піна, але якщо зсередини — розчин гіпсу. у разі застосування гіпсової суміші виготовляємо ті ж процеси, які описані вище. З монтажною піною все просто і зрозуміло. Достатньо очистити область, де утворилася тріщина, збовтати флакон із монтажною піною та акуратно заповнити порожнину. Але не повністю, з урахуванням того, що при висиханні піна буде розширюватися.

Стіни з тріщиною, які зроблені з гіпсокартону

очистити область від бруду та пилу і загиблити тріщину за допомогою будівельного ножа; протерти місце вологою губкою та нанести ґрунтовку; після того як всі підготовчі процеси виконані, за допомогою шпаклівки закладають тріщину, а залишки затирають наждачним папером. Також можна армувати склополотном, яке у багато разів підвищує міцність цього стику.

Стіни з тріщиною, які зроблені з бетону

стіну попередньо готують і очищають, потім акуратно шпаклюють розчином цементу, зачищають, прибираючи залишки штукатурки; наскрізні тріщини в бетоні спочатку необхідно задути монтажною піною, потім зсередини закласти розчином з гіпсу, а зовні заштукатурити цементно-піщаним розчином.

Будівельники наголошують на тому, що при виявленні навіть дрібних тріщин, їх потрібно закладати, і не затягувати з цим процесом. Тому що тріщини можуть призвести до повної деформації стіни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один дешевий засіб допоможе зберегти тепло у вашому будинку чи квартирі.