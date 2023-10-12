Як посадити кріп у жовтні, щоб навесні насолоджуватися свіжою зеленню: поради городників

Корисні рекомендації щодо висадження кропу під зиму, щоб зелень була відразу після снігу

Щоб навесні одразу після снігу порадувати себе свіжою зеленню кропу, потрібно подбати про це вже зараз. Улюблена багатьма соковита зелень у жовтні висівається під зиму за особливими правилами, яких потрібно дотримуватись.

Коли садити кріп під зиму розповіли автори садівничого Instagram-блогу "Сімейний сад". Насамперед вони рекомендують орієнтуватися не стільки на дату, скільки саме на температуру повітря.

Як і коли садити кріп на зиму

Висаджувати насіння аграрії радять, коли нічна температура почне опускатися до -3 градусів, а денна не перевищуватиме +3 градуси. Такий температурний режим зазвичай встановлюється вже до кінця жовтня.

Також рекомендується вибрати під кріп грядку з удобреним пухким грунтом. Найкраще вибирати відкриту ділянку землі, куди потрапляє багато денного світла та сонячних променів.

Грунт під кріп потрібно підготувати заздалегідь, до настання стабільних заморозків. Вирівняйте поверхню землі та зробіть невеликі борозни на відстані близько 20 см одна від одної. А ось поливати ґрунт на зиму не варто.

Коли температура за вікном досягне рекомендованих показників — засипте насіння в борозни і накрийте шаром землі, злегка утрамбовуючи грядку руками. Аграрії не радять присипати насіння кропу промерзлою землею, найкраще приготувати трохи ґрунту заздалегідь і зберігати його за плюсової температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підготувати ґрунт для висадки озимого часнику. Зробіть все за правилами, щоб урожай порадував навесні.