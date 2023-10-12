Встигнути до заморозків: як правильно посадити гортензію восени

За дотримання всіх умов гортензія переживе холод й порадує цвітінням уже навесні

Яскрава гортензія стає окрасою всього саду. Осінь добре підходить не тільки для пересаджування та підживлення цієї квітки, але і для висадки в ґрунт. Якщо у регіоні ще не було перших заморозків, можна сміливо займатися цією справою. Головне, щоб рослина встигла вкоренитися на новому місці до холодів. В іншому випадку краще відкласти ідею з посадкою гортензії до весни.

Для початку потрібно вибрати вдале місце для гортензії. Краще садити рослину в напівтінистій зоні. У найспекотніший годинник гортензія повинна перебувати в тіні, але хоча б щодня висвітлюватися ранковим чи вечірнім сонцем.

Гортензії люблять вологий, глинистий ґрунт. Кислотність може змінюватись. Лужний ґрунт сприяє появі рожевих квітів, а кислий — синіх.

У яму для посадки рекомендують засипати поживний ґрунт:

2 частини перегною

2 частини листової землі

2 частини торфу

1 частина піску.

Кущ засипають на той самий рівень, на якому він ріс у контейнері.

Зверху укладають мульчу товщиною не менше 15 см. Метельчасті та деревоподібні гортензії накривають хвоєю, тирсою, листям. Дуболисті, крупноличні та пильчасті сорти оточують каркасом та обмотують мішковиною. Роблять це перед першими заморозками.

У суху погоду щойно посаджена гортензія потребує рясного поливу кілька перших днів.

Якщо все зробити правильно, вже наступного сезону гортензія порадує своїм цвітінням.

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