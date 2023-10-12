Щоб холод не заважав спати: три важливі ритуали на ніч

Що зробити перед сном, щоб холод вас не розбудив

Якщо опалення ще не включили або відключили, а холод не дає нормально заснути, є вихід. Щоб зігрітися, потрібно виконати лише три ритуали, які доступні кожному.

Після минулорічних блекаутів та відключень українці вже трохи пристосувалися, пише 24tv.ua. Як виявилося, є прості способи зігрітися, щоб холод не заважав спати вночі.

Гарячий чай перед сном

Перед тим, як йти в ліжко, заваріть гарячий трав’яний чай. Він допоможе не лише зігрітися, а й розслабитись після важкого дня. Втім для зігрівання перед сном підійдуть будь-які гарячі напої — молоко, какао, компот та інше.

Заміна ковдри

Якщо ви постійно мерзнете під час сну, можливо варто задуматися про підбір теплішої ковдри. Швидше за все, стара ковдра вже зносилася і втратила свої "обігрівальні" властивості. Або спробуйте вкритися двома теплими ковдрами одночасно, якщо немає можливості купити нову. До речі, зараз можна придбати навіть ковдру з електричним підігрівом, на якій можна встановити комфортну для себе температуру.

Тримайте ноги у теплі

Найчастіше вночі мерзнуть саме ноги. Тому перед сном краще одягнути тонкі шкарпетки, які спеціально призначені для сну. А ось грубі, в’язані або флісові шкарпетки краще на ніч на вдягати, тому що вони можуть перегрівати ноги та викликати розмноження бактерій та грибків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо постійно мерзнуть руки під час холодної погоди. Ці лайфхаки допоможуть вам.