Це знають не всі: як самостійно зробити екозасіб, що відмиє всю кухню

Цей засіб відмиє гарнітур від жиру всього за кілька хвилин

Кухонні гарнітури, як правило, виготовляють із ДСП, МДФ, масиву дерева, пластику. Поверхні швидко забруднюються і доводиться шукати варіанти їх очищення, серед яких – хімічні та народні засоби.

Багато господинь надає перевагу дорогим хімічним засобам. Проте в деяких випадках "старі, добрі" бабусині поради впораються із проблемою не гірше, про що інформують "Белновости".

Так, чим старіші плями, тим складніше їх видалити. А тому, краще запобігати утворенню складних забруднень, регулярно прибираючи на кухні.

Щоб приготувати засіб, що впорається навіть з найскладнішими плямами на кухонному гарнітурі необхідно взяти миску та всипати в неї ложку соди та дві ложки гірчичного порошку, а потім добре перемішати ці компоненти. Після цього можна додати 1 ложку оцту та рідке мило або мийний засіб, якщо ви не маєте на меті зробити засіб повністю екологічним. Також можна додати 2 ложки нашатирного спирту для збільшення ефективності.

Важливо! Усі маніпуляції варто виконувати у гумових рукавичках та медичних масках.

Попри те, що цей засіб легко видалить плями на стільниці чи кухонному гарнітурі, він також легко впорається із застарілими забрудненням на посуді. Просто нанесіть суміш на поверхню на 10-15 хвилин і легко видаліть бруд.

А якщо на вашій обробній дошці залишаються неприємні запахи, рекомендуємо скористатися ефективними та недорогими підручними засобами за порадою "Телеграфа". Завдяки їм піде не лише запах, але й знищаться бактерії.