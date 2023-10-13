Загроза для гаманця й не тільки: чому не можна вішати рушники на батареї

Рушник на батареї може призвести до неприємних наслідків

Опалювальний сезон на носі та знову стає актуальним питання про те, як заощадити на рахунках за тепло. Виявляється, деякі люди роблять помилку, яка не тільки веде до зайвих витрат, а й шкодить здоров’ю.

Напередодні холодів прийнято різними способами утеплювати вікна та двері. У цей же час варто переглянути свої щоденні звички.

Як пише Kobieta, однією з найпоширеніших помилок є звичка вішати рушник або постільну білизну на радіатор опалення. Виявляється, так не варто робити.

Рушники на батареї перекривають тепло, що виходить від них. Це закономірно призводить до того, що приміщення дуже погано прогрівається. Тим часом для підтримки заданої температури радіатори можуть споживати більше енергії та збільшувати рахунки за опалення.

Ще одна неприємність, яка може статися через розвішані на батареї рушники — підвищення вологості і як наслідок поява плісняви та грибка. Ці явища не тільки псують зовнішній вигляд стін, але й шкодять здоров’ю мешканців.

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