Що зробити з опалим листям: три корисні ідеї для дачників

Що точно не можна робити, так це спалювати сухостій та листя

Після перших заморозків листя у вашому саду або на дачі почне дуже швидко опадати, дерева в цю пору починають готуватися до зими. У цей період у дачників виникає питання, що робити і як використовувати опале листя.

Як відомо, в Україні діє заборона на спалювання сухостою та опалого листя, тож цей варіант відразу відкидаємо, пише napensii.ua. Однак є інші цікаві способи, як застосувати листя з дерев у господарстві.

Як використовувати опале листя в городі

Дачникам радять застосувати листя для укриття грядок на городі. Така "ковдра" підійде для озимої цибулі, картоплі, моркви та часнику.

Також з опалого листя можна зробити компост, яким потім утеплювати грядки. Для цього потрібно укласти шарами: великі гілки-сухий хмиз-опале листя-органічні відходи-тирса. Всі ці шари в кінці засипаються ґрунтом і добре заливаються водою.

Як використовувати опале листя в саду

З листя можна зробити утеплення на зиму для кущів троянд та гортензій. Однак, зверніть увагу, що підходить не все листя, а тільки те, яке довго не перегниває, наприклад горіхове або дубове. Спочатку потрібно обрізати квіткові кущі, потім зверху підв’язуються стебла і всередину забивається листя. Все це потрібно зверху вкрити агроволокном. Тепер ваші троянди та гортензії будуть у безпеці взимку.

Опале листя, як добриво

Зробіть добриво для грядок з опалого сухого листя. Для цього його потрібно зібрати в пакети та зробити внизу отвори. Потім зав’язуємо ці пакети та залишаємо на свіжому повітрі. У наступному польовому сезоні вміст цих пакетів стане чудовим добривом для грядок.

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