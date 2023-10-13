Виходять не тільки люди, а й тепло: як самотужки утеплити вхідні двері

Сучасні матеріали можуть заощадити час та гроші, при цьому зробивши будинок теплішим

Окрім вікон, великим джерелом втрат тепла є вхідні двері, особливо коли вони виходять напряму на вулицю. Добре ізольовані двері запобігають протягам і є бар'єром від опадів та зайвої вологості.

Аби двері добре виконували свою функцію, треба слідкувати за ними. Дерев'яні двері з часом можуть деформуватися, а якщо в залізних при встановленні використовувалась піна — вона також з часом втрачає свої властивості. Почати огляд дверей варто з пошуку протягів по всіх чотирьох сторонах двері. Це можна зробити за допомогою свічки. Далі робота ділиться на утеплення одвірка та самого полотна дверей.

Утеплення одвірка (рама дверей)

Перевірте кріплення ваших дверей у вхідному отворі. Підтягніть гвинти в разі потреби.

Щілини або прогалини між одвірком та стіною можна замазати тиньком чи герметиком. Для утеплення використовують також самоклеючі атмосфероізоляційні стрічки для зовнішніх дверей. Вони бувають поролонові, гумові, із металевим напиленням для зовнішніх робіт, навіть з малюнками для краси. Таку стрічку можна використовувати також якщо краї двері не щільно прилягають до одвірка при закриванні.

Самоклеюча стрічка для утеплення

Утеплення дверного полотна

Самоклейки різного роду бувають і ширші. Ними можна утеплити все полотно дверей, якщо воно не дає потрібної ізоляції. Серед інших видів утеплення, яке практикують для недорогих залізних дверей — заповнення пустот всередині монтажною піною або розбір дверей і вкладання пінопласту. Ці роботи часозатратні та можуть погіршити вид дверей, тоді як самоклейка на основі, наприклад, каучуку монтується достатньо легко і швидко. Перед утепленням двері треба очистити та знежирити. Вартість такої самоклейки на основі каучуку порівняно невелика — в середньому 240 грн/кв.м при ширині в 1 метр та товщині 8 мм. Іншим матеріалом для виготовлення утеплюючої самоклейки є спінений поліетилен — ізолон. Він вартує до 200 грн/кв.м при товщині 3-5 мм. Ціна може бути вища при наявності фольгування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як самостійно можна утеплити вікна. Поради актуальні і для дерев'яних, і для пластикових варіантів.