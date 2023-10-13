З мериноса, альпаки чи ангори: які шкарпетки найкраще грітимуть під час холоду

Вони необхідні бути у кожного в гардеробі

Щоб у холодну пору року було тепло, треба правильно вміти вибирати собі одежу. Термобілизна допоможе зігріти тіло, а шкарпетки — ноги.

Є декілька важливих порад, на які треба звернути увагу при придбанні цієї категорії одежі. Про них можна дізнатись на сайті "В час пік".

Одним з найважливіших є матеріал, з якого виготовлений носок — зверніть увагу на шкарпетки з вовни мериноса. Вони можуть бути як чоловічими, так і жіночими.

Окрім того, є такі матеріали, як вовна альпаки та класичні шкарпетки з вовни. Шкарпетки з вовни дозволяють шкірі дихати та додатково захищають ноги від втрати тепла взимку. Коли збираєтесь придбати шкарпетки, переконайтесь, що вони антибактеріальні та протиалергічні — тоді в них не розвиватимуться бактерії, які є основною причиною неприємного запаху.

Можна також звернути увагу на вовняні шкарпетки з кашеміру та ангори.

Слід зауважити, що шкарпетки мають бути оснащені куліскою, яка не тисне на ногу, однак вона повинна стійко утримувати носок на нозі. (Ред. Куліска — настрочена або підігнута смужка тканини, що утворює "жолоб", в який простягається гумка або шнурок).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не дати замерзнути ногам у холод.