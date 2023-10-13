Чотирьом знакам Зодіаку судилося бути самотніми у жовтні

Для представників цих знаків, які вже перебувають у стосунках, місяць теж буде важким

Другий місяць осені одразу для чотирьох знаків Зодіаку ознаменується самотністю, — навіть у стосунках вони можуть почуватися так, наче краще були б одні.

Йдеться про такі знаки як Телець, Близнюки, Лев та Діва. Про це говорить любовний гороскоп Таро, складений на жовтень всім знакам.

Тільцям випала перевернутий Король кубків

Самотні Тельці швидше за все залишаться самотніми, тоді як для Тельців у відносинах карта пророкує проблеми, небажання працювати над собою або перебування в ролі "запасного варіанту".

Близнюкам випала перевернута Дев’ятка жезлів

Самотні Близнюки залишаться самотніми у жовтні, — вони триматимуться за минуле, що не дасть їм зрушити далі. Якщо ж Ви перебуваєте у відносинах, протягом місяця Ви можете відчувати втому, Ваш партнер може тиснути на Вас або занадто ревнувати.

Левам випала П’ятірка пентаклів

Самотнім Левам у жовтні краще продовжувати бути самотніми, — їм можуть зустрітися люди, які їх використовуватимуть. Для тих, хто вже у стосунках, прогноз теж несприятливий. На них може чекати спільна деградація, нещастя, співзалежні стосунки.

Дівам випав перевернутий Лицар мечів

Потяг кохання пройде повз дів у жовтні. На них можуть чекати відмови з боку потенційних партнерів, а у відносинах можуть бути претензії, ревнощі, навіть тиранія та рукоприкладство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку з грошима цього місяця.