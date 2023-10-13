Чим посипати город восени, щоб отримати щедрий урожай наступного року

Це добриво ідеальне для осені

Досвідчені городники у жовтні звертаються до певної процедури, яка сприяє покращенню родючості ґрунту та забезпечує рясний та здоровий урожай наступного року. Город можна продезінфікувати не тільки від шкідників, а й знизити в ньому кислотність.

Йдеться про внесення кісткового борошна. Агрономи відзначають, пише ukr.media, що це добриво ідеально підходить для осіннього періоду, оскільки воно не змивається дощем і не змішується з водою під час снігопадів взимку.

Крім того, це добриво сприяє зниженню кислотності ґрунту. Однак слід пам’ятати, що не варто застосовувати борошно під деревами та чагарниками. Воно виявиться корисним для грядок, газонів та полів, де вирощується картопля.

Як удобрити грунт кістковим борошном

Щоб провести процедуру, просто рівномірно розподіліть кісткове борошно по ґрунту і трохи перекопайте його, щоб добриво могло взаємодіяти з мікроелементами землі. Для кожного квадратного метра достатньо 100 г борошна.

Раніше ми писали, як треба перекопувати город восени. Не обійтися без одного підживлення.