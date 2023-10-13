Лягаючи спати, ви більше не тремтітимете від холоду: чим застелити ліжко

Цей наматрацник зігріє вас навіть у найлютіший мороз

Перед настанням опалювального сезону, важливо забезпечити тепло в оселі та підготуватися до зими, забезпечившись необхідними засобами для підтримки комфортної температури. Наприклад, можна вкластися у фольгу для запобігання витоку тепла або придбати спеціальний виріб для покращення теплоізоляції спального матраца.

Наматрацник є знімним захисним шаром, прикріпленим до верхньої поверхні матраца. Цей чохол допомагає запобігти пошкодженню та забрудненню матраца, а у разі використання наматрацника з підігрівом також забезпечує додаткове тепло, особливо в холодні дні, пише Express. Цей прийом з використанням наматрацника з підігрівом може зробити ваше перебування в ліжку комфортнішим.

Наматрацник з підігрівом

Наматрацники з підігрівом використовують дроти з електричним нагріванням або нагріту воду. М’який топпер, призначений для вирівнювання поверхні ліжка або дивана та регулювання жорсткості сну, може бути розміщений поверх матраца, щоб обігріти ліжко під час сну. Або його можна надіти безпосередньо перед сном, щоб підігріти ліжко і створити затишні умови для нічного відпочинку.

Залишати наматрацник включеним на всю ніч може виявитися дорогим рішенням, тому рекомендується включати його за годину до сну, щоб до моменту, коли ви ляжете в ліжко, ви не тремтіли від холоду.

Раніше ми писали, як почистити обігрівач. Тільки в цьому випадку він віддаватиме більше тепла.