Мікрохвильовка буде блищати і приємно пахнути: ТОП 3 методи ефективно почистити техніку

Ці методи справляються як із середніми, так і сильними забрудненнями

Мікрохвильова піч – це один із невід’ємних помічників на кухні. Однак, щоб ця техніка завжди знаходилася в хорошому робочому стані, їй потрібний правильний догляд.

Очистити мікрохвильову піч від різних забруднень можна швидко та просто. При цьому необов’язково купувати дорогі засоби, адже вони знайдуться в кожному домі. Про це повідомляє housedsgn.

Як очистити мікрохвильову піч від забруднень

Під час прибирання потрібно використовувати лише поролонову губку або тканину і в жодному разі не металеві щітки. Також необхідно звернути увагу на те, щоб вода не потрапляла всередину приладу.

Лимонна кислота

Розчиніть 20 г лимонної кислоти у воді. Поставте склянку в пічку і увімкніть її на 10-15 хвилин. Після процедури легко приберіть жир вологою ганчіркою. Також можна використовувати і свіжий лимон, попередньо нарізавши його на частини і помістивши в посудину з водою.

Сода

Розчиніть 2 столові ложки соди в ємності із водою 200-300 мл. Помістіть ємність у піч і увімкніть її на 5-6 хвилин. Після цього протріть сухою ганчіркою.

Вода

Неймовірно, але факт — все те ж саме можна зробити зі звичайною водою, помістивши склянку в мікрохвильову піч на 15-20 хвилин. Однак варто зважати на те, що вода впорається лише із простими забрудненнями. При цьому таким методом можна користуватися хоч щодня.

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