Справжній порятунок від морозів: чим краще вкривати рослини на зиму

У кожного з цих матеріалів є свої плюси та мінуси

Неминуче насуваються холоди. Саме час подумати про те, щоб захистити свої рослини від негативних явищ природи. Вибір матеріалу, яким будуть укриті рослини на ділянці, залежить від місцевого клімату, видів рослин та можливостей дачника.

Гілки хвойних рослин. Порівняно доступний матеріал. Вони не промокають, створюють додатковий повітряний прошарок і добре затримують сніг, який також захищає рослини від морозів. Додатковою перевагою цього матеріалу є наявність голок та аромату. Вони відлякують гризунів від рослин.

Серед недоліків хвойних гілок — властивість осипатися, підкислювати ґрунт та переносити захворювання на здорові рослини.

Сухе листя. Це гарний захист рослин від холоду. Але вони обов’язково мають бути зі здорових дерев та без шкідників. Істотний мінус цього матеріалу – властивість злипатися після дощів і не пропускати повітря. Тому листя потрібно додатково вкривати поліетиленовою плівкою.

Солома підходить для укриття грядок із підзимовими посівами та посадками. Але під час дощів її треба накривати поліетиленом.

Солома добре затримує сніг. Але водночас у ній люблять влаштовувати гнізда миші. А в теплу зиму рослини під нею пріють і пліснявіють.

Мішковина. Цей матеріал найчастіше використовується для захисту стволів молодих саджанців, троянд та інших теплолюбних багаторічних рослин.

Але треба враховувати, що мішковина вбирає вологу і під впливом морозу та вітру перетворюється на крижане покривало. Під сирою мішковиною швидко поширюється пліснява.

Спанбонд або агроволокно. Цей матеріал добре попускає повітря, захищає рослини та ґрунт від легких заморозків, прямих сонячних променів. Але при сильних морозах у безсніжну зиму просто марний.

Поліетилен. Плівка відмінно захищає рослини від дощу, але із сильними морозами не справляється. Якщо не провітрювати посадки, під плівкою вони випріють. Тому взимку поліетилен найчастіше використовують для захисту листя та тирси, якими утеплюють рослини, від намокання.

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